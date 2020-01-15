В Житомирской области задержали бандитов, которые принудительно удерживали и эксплуатировали мужчин

Злоумышленники удерживали мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, некоторые из них имели инвалидность.

В Житомирской области правоохранители разоблачили группу лиц, которые подозреваются в торговле людьми и принудительном удерживании в течение длительного времени семерых человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, 15 января в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины правоохранители провели ряд обысков.

«В ходе проведенных следственных действий в одном из зданий, которое занимают фигуранты уголовного производства, обнаружено семь человек, один из них гражданин другого государства (Беларусь), которых в течение длительного времени принудительно удерживали с целью трудовой эксплуатации в ненадлежащих условиях проживания и питания», - сказано в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что во время операции правоохранителей один мужчина, которого удерживали против воли, сбежал.

«Установлено, что четверо лиц на территории Олевского и Емильчинского районов Житомирской области организовали укрывательство людей, предварительно их завербовав, используя на разных работах. К тому же, у насильно удерживаемых семерых человек отобрали документы», - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники удерживали мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, причем некоторые из них имели инвалидность.

«К удерживаемым людям применяли насилие, им запрещали покидать места так называемого «проживания» и «работы», пресекали попытки сопротивления», - рассказали в прокуратуре.

По информации ведомства, в помещениях во время обысков обнаружили огнестрельное нарезное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

В настоящее время четверо лиц задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Двум из них сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 149 УК Украины (организация вербовки, перемещения, сокрытия людей с целью трудовой эксплуатации с использованием принуждения, обмана, материальной зависимости потерпевшего, его уязвимого состояния с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Также решается вопрос о применении мер пресечения в отношении всех задержанных.

Злоумышленникам грозит наказание и лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без нее.