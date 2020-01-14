На Киевщине двое детей и их отец погибли во время пожара

Причины возгорания пока неизвестны. Погибшие отравились угарным газом.

В Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека: двое маленьких детей и их отец.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"14 января в 09:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек, которые отравились угарным газом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, погибшими оказались мужчина - отец 1993 г. н. и двое детей 2015 и 2016 г. н.

Причина возгорания устанавливается. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.