На Киевщине двое детей и их отец погибли во время пожара
16:04, 14 января 2020Происшествия
46 0
Причины возгорания пока неизвестны. Погибшие отравились угарным газом.
На Киевщине целая семья отравилась угарным газом / фото facebook.com/MNS.GOV.UA
В Киевской области от отравления угарным газом погибли три человека: двое маленьких детей и их отец.
Читайте такжеСломанное бедро и шок: в Киеве на 4-летнего ребенка упали металлические двери
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"14 января в 09:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек, которые отравились угарным газом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, погибшими оказались мужчина - отец 1993 г. н. и двое детей 2015 и 2016 г. н.
Причина возгорания устанавливается. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter