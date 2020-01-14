В Чернигове осуждены двое «целителей» за убийство супругов из Киева

Супруги хотели родить ребенка и обратилось к «целителям», которые проводили с ним оккультные обряды, а потом убили.

В Чернигове к 11 и 15 годам заключения приговорены женщина и мужчина за убийство супружеской пары из Киева, произошедшее в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

Согласно информации, коллегия судей Деснянского районного суда г. Чернигова вчера вынесла приговор, которым двое обвиняемых приговорены за двойное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору.

В суде доказано, что в течение апреля-июня 2017 года обвиняемые периодически проводили оккультные обряды с участием супругов из Киева.

«Молодые супруги хотели родить ребенка и обратились к «знахарю» в одном из сел Борзнянского района с надеждой на помощь. Однако во время очередного визита для проведения обрядов злоумышленники с целью завладения имуществом лишили их жизни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также такими, что согласуются между собой и подтверждают совершение лицами инкриминируемого преступления. Следовательно, вина обвиняемых доказана.

Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, женщине – 11 лет с конфискацией имущества.

Согласно приговору суда, обвиняемые удерживаются под стражей до вступления судебного решения в законную силу.

Как сообщал УНИАН, тела 27-летних мужчины и женщина из Киева, которые исчезли 14 июня 2017 года, обнаружили закопанными вблизи фермы возле села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине.