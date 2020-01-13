Одесские таможенники нашли почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика (фото)

Подделка могла вытеснить с рынка оригинальный товар на более 3 млн гривень.

На Одесщине таможенники выявили почти 8 тысяч контрафактных кубиков Рубика.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

«Собственно, это бренд британской «rubik's Brand Limited», которая выпускает «официальные» игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнё Рубик. Уполномоченный представителя правообладателя направил в таможню заключение экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированные знаком, который является настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании «rubik's Brand Limited», - сообщил Нефедов.

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас контрафактные кубики Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн.