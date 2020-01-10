"Разработан клоунами": в сеть выложили переписку Boeing относительно проблем модели 737 Max

Один из сотрудников компании, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизировал, что «этот самолет был разработан клоунами, которые находятся под наблюдением обезьян».

Американский авиаконцерн Boeing знал о проблемах с самолетами модели 737 Max, но пытался их скрыть от федеральных регуляторов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на внутреннюю переписку персонала компании, которое передали Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) и Конгрессу в декабре.

Один из сотрудников компании, комментируя проблемы с компьютерной системой управления 737 Max, иронизирует, что «этот самолет был разработан клоунами, которые находятся под наблюдением обезьян».

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Другой пишет, что он не позволил бы членам своей семьи летать на самолетах этого типа: «Я буду в шоке, если FAA сертифицирует этот кусок дерьма».

В переписке говорится, что концерн пытался избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 Max – дорогого и трудоемкого процесса, и пользовался лоббистскими методами во время выявления требований со стороны регуляторов.

Еще один работник жалуется на ситуацию в компании: «Я не знаю, как устранить эти вещи. Они системные. Это культура. Очевидно, что наше высшее руководство понимает очень мало в этом деле, но при этом заставляет нас выполнять определенные цели».

Руководство Boeing назвало содержание переписки абсолютно неприемлемым и извинилось за «провокационные заявления» перед регулятором, Конгрессом, клиентами и пассажирами.

Эксплуатация Boeing 737 Max была приостановлена после двух катастроф с участием этой модели. В октябре 2018 года Max 8 разбился в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек. В марте 2019-го в результате аварии еще одного авиалайнера в Эфиопии погибли 157 человек. В декабре Boeing приостановил производство этой модели.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.