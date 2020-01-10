Генпрокуратура просит Канаду предоставить доказательства о сбитии украинского самолета иранской ракетой

Трюдо во время выступления 9 января обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии доказательств, в том числе данных разведывательных органов, о возможном поражении ракетой самолета авиакомпании МАУ.

Офис генерального прокурора призвал канадскую сторону предоставить имеющуюся информацию относительно обстоятельств катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что во время выступления 9 января премьер-министром Канады Джастином Трюдо обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, о возможном поражении ракетой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после взлёта.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Тегеране был сбит иранской ракетой.

«Данные указывают на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух». Это могло произойти непреднамеренно. Эта новая информация усиливает потребность в тщательном расследовании инцидента. Канада работает со своими союзниками, чтобы обеспечить тщательное и достоверное расследование для установления причин этой роковой катастрофы», - сказал Трюдо на пресс-конференции в Оттаве, ссылаясь на «ряд источников», включая канадскую разведку.