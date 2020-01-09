Шутя наклонилась через перила: названа причина падения двух сестер из окна в Луцке

Девушки случайно упали с балкона.

В Луцке на улице Конякина из окна многоэтажки выпали двое 15-летних девушек. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Предварительно установлено, что девушки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней. В результате одна несовершеннолетняя погибла, другая находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Пострадавшие жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.