Иран пригласил представителей других стран к расследованию катастрофы украинского самолета

Иранские следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки «Боинга» были собраны и перемещены в безопасное место.

Иран официально пригласил представителей других стран к расследованию обстоятельств и причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", произошедшей вблизи аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Об этом говорится в сообщении на сайте Организации гражданской авиации Ирана со ссылкой на заявление ее председателя Али Абедзаде.

"Абедзаде заявил, что следственная группа по расследованию катастрофы в соответствии со стандартами, предусмотренными в приложении 13 к Чикагской конвенции, приглашает все страны, которые признаются как бенефициары этого документа, уполномочить своих представителей для участия в расследовании катастрофы и назначить собственные специальные группы", - говорится в сообщении.

Также Абедзаде сообщил, что найденные бортовые самописцы ("черные ящики") сегодня были переданы следствию. По его словам, следователи изучают вещественные доказательства с места катастрофы, соответствующую документацию, обломки самолета были собраны и перемещены в безопасное место.

Он добавил, что "черные ящики" содержат бортовой регистратор и голосовую запись переговоров. Оба ящика во время катастрофы были повреждены, в частности, физические повреждения можно увидеть на устройствах.

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Абедзаде заметил, что первое сообщение о катастрофе сразу было направлено Украине как стране, где зарегистрирован борт, Соединенным Штатам Америки, как стране-производителю самолета "Боинг", а также Швеции и Канаде, как странам, чьи граждане погибли в результате катастрофы.

Кроме того, он добавил, что Украина сделала запрос, чтобы ее специалисты присоединились к наблюдению для ознакомления с шагами, которые предпринимает Иран в связи с катастрофой.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.