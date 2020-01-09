Украина будет искать на месте катастрофы "Боинга" МАУ обломки зенитной ракеты – секретарь СНБО

Эксперты изучают различные версии внезапного падения самолета, в том числе - поражение ракетой и подрыв борта.

Украинские специалисты рассматривают версию поражения украинского «Боинга» ракетой ЗРК "Тор" российского производства, и будут искать на месте крушения ее обломки.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ в Иране: в МВД объяснили роль Украины в расследовании

Как сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов, такое заявление в комментарии журналистам сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сегодня ночью украинская государственная комиссия по расследованию катастрофы прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств.

Эксперты изучают различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети;

- столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате теракта.

«Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране», – цитирует Бутусов слова Данилова.

По его словам, в состав украинской комиссии входят специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малазийский "Боинг" МН-17 в 2014 году.

«На данный момент мы проводим эффективные дипломатические переговоры с иранской стороной, есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета.

Расследование гибели украинских граждан находится на личном контроле президента Украины, обо всех данных, которые возможно опубликовать, мы будем немедленно информировать украинское общество и СМИ», – указал секретарь СНБО.

Власти Ирана ранее отрицали, что самолет мог упасть из-за попадания в него ракеты. В аэропорту причиной крушения называли возгорание двигателя. Источники Reuters сообщали, что, по мнению специалистов западной разведки, причиной авиакатастрофы в Иране стал технический сбой. Собственное расследование по факту авиакатастрофы начала Украина.

Как сообщал УНИАН, лайнер Boeing 737, принадлежащий МАУ, потерпел крушение утром 8 января после взлета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура.