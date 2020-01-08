Трагическое крушение украинского "Боинга" в Иране: фоторепортаж

На борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа - никто не выжил.

На месте крушения авиалайнера Boeing 737 компании МАУ работают иранские спасатели, найти в обломках самолета выживших не удалось.

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На фотографиях Reuters с места событий можно видеть, как спасатели разбирают обломки и личные вещи погибших пассажиров.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ (рейс PS752) разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.

В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего на борту находилось 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.