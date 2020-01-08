МАУ отменила все рейсы в Тегеран на неопределенный срок

Такое решение принято из-за крушения в Иране самолета Boeing 737, принадлежащего компании МАУ.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок в связи с катастрофой своего самолета.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

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Авиакомпания выразила соболезнования семьям пострадавших в результате катастрофы самолета, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, и пообещала сделать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших.

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в заявлении МАУ.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Boeing 737, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Спасатели отметили, что в авиакатастрофе никто не выжил.

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, на борту судна находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране создан оперативный штаб.