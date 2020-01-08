Авиакатастрофа в Тегеране: на борту украинского самолета было 167 человек – власти Ирана
07:11, 08 января 2020Происшествия
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Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Иране Boeing 737 находились 180 пассажиров.
Авиакатастрофа случилась возле иранского аэропорта Имама Хомейни / фото: Mash
В минавиации Ирана уточнили информацию о пассажирах рухнувшего украинского Boeing 737.
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Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил агентству, что на борту самолета находились 167 человек.
Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Иране Boeing 737 находились 180 пассажиров. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины», после падения судно загорелось.
Как сообщал УНИАН, вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.
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