Авиакатастрофа в Тегеране: на борту украинского самолета было 167 человек – власти Ирана

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Иране Boeing 737 находились 180 пассажиров.

В минавиации Ирана уточнили информацию о пассажирах рухнувшего украинского Boeing 737. Читайте такжеFlightradar24 подтвердил крушение украинского самолета в Иране, номер рейса PS752 Об этом сообщает РИА Новости. Представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил агентству, что на борту самолета находились 167 человек. Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Иране Boeing 737 находились 180 пассажиров. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины», после падения судно загорелось. Как сообщал УНИАН, вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

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