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Бренды под видом секонд-хенда: во Львове на контрабанде поймали владельцев интернет-магазина

12:25, 03 января 2020
Происшествия
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Одежду злоумышленники продавали через интернет-магазин / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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59-летний итальянец и двое львовских предпринимателей незаконно переправляли брендовые вещи во Львов и накапливали их на складах. Вещи злоумышленники продавали через интернет-магазин.

В результате проведенного обыска выявлено и изъято значительное количество товара, а также компьютерную технику, «черновую бухгалтерию» и другие документы, которые могут подтвердить противоправную деятельность указанных лиц.

Такие действия фигурантов квалифицированы по ст.212 УК Украины, которая, в частности, предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налогов в бюджет.

Как сообщал УНИАН, пограничники Польши задержали двух граждан Украины, которые пытались пронести на территорию страны крупную партию контрабандного янтаря.

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Теги: #Львов#контрабанда#секонд-хендпогода во Львове