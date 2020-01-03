Бренды под видом секонд-хенда: во Львове на контрабанде поймали владельцев интернет-магазина

В результате проведенного обыска выявлено и изъято значительное количество товара, а также компьютерную технику, «черновую бухгалтерию» и другие документы, которые могут подтвердить противоправную деятельность указанных лиц.

Во Львове правоохранители разоблачили канал поставки на территорию Украины контрабандных вещей под видом секонд-хенда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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59-летний итальянец и двое львовских предпринимателей незаконно переправляли брендовые вещи во Львов и накапливали их на складах. Вещи злоумышленники продавали через интернет-магазин.

В результате проведенного обыска выявлено и изъято значительное количество товара, а также компьютерную технику, «черновую бухгалтерию» и другие документы, которые могут подтвердить противоправную деятельность указанных лиц.

Такие действия фигурантов квалифицированы по ст.212 УК Украины, которая, в частности, предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной уплаты налогов в бюджет.

Как сообщал УНИАН, пограничники Польши задержали двух граждан Украины, которые пытались пронести на территорию страны крупную партию контрабандного янтаря.