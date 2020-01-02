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На Закарпатье глава сельсовета присвоил миллион гривень при ремонте дорог - СБУ

20:08, 02 января 2020
Происшествия
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Чиновник сознательно завысил стоимость ремонта дороги / фото УНИАН

Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения председателем поселкового совета бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской области.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что руководитель органа местного самоуправления, в сговоре с директором частного предприятия, организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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Теги: #Закарпатье#ремонт дорог#ремонт дорог в Украине#присвоение средств