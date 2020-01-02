В прифронтовой Авдеевке мужчина бросил во двор знакомым гранату, пострадал хозяин

Злоумышленнику объявили о подозрении.

В Авдеевке объявлено о подозрении местному жителю, который бросил на двор своих знакомых гранату.

Как сообщает полиция Донецкой области, ночью 1 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе частного домовладения произошел взрыв, во время которого пострадал его 62-летний хозяин.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к знакомым, но хозяин дома не был рад и выпроводил гостя со двора. Обиженный злоумышленник бросил во двор гранату.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики скорой помощи, которые госпитализировали раненого.

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Злоумышленника задержали через несколько часов. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.