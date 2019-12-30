Станцию "Крещатик" и пересадку открыли, взрывчатки не обнаружено
19:07, 30 декабря 2019Происшествия
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Метрополитен работает в обычном режиме.
На станции "Крещатик" взрывчатки не обнаружено / фото УНИАН
На станции столичного метрополитена "Крещатик" взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.
Станция и пересадка на "Майдан Незалежности" открыты для пассажиров.
"Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, около 17.30 из-за сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Крещатик". Также закрывалась пересадка на станцию "Майдан Независимости".
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