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Станцию "Крещатик" и пересадку открыли, взрывчатки не обнаружено

19:07, 30 декабря 2019
Происшествия
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На станции "Крещатик" взрывчатки не обнаружено / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

Станция и пересадка на "Майдан Незалежности" открыты для пассажиров.

"Метрополитен работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 декабря, около 17.30 из-за сообщения о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Крещатик". Также закрывалась пересадка на станцию "Майдан Независимости".

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Теги: #метро#минирование#Крещатик#Новости Киевапогода в Киеве