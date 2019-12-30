Станцию метро "Крещатик" закрыли, ищут взрывчатку

Также закрыта пересадка на станцию "Майдан Незалежности".

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыта на вход и выход станция метро "Крещатик".

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Также закрыта пересадка на станцию "Майдан Незалежности".

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после окончания проверки", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что за 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество дел из-за ложного сообщения о минировании - их 1552.