Число пострадавших во время бунта в СИЗО Кропивницкого оказалась значительно больше

На сегодняшний день установлено, что минимум 78 заключенных получили телесные повреждения во время спецоперации в учреждении 18 декабря. Ранее сообщалось о 25 пострадавших.

Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой заявил, что во время недавнего бунта в следственном изоляторе Кропивницкого количество пострадавших оказалась значительно больше.

Как сообщил Кошевой корреспонденту УНИАН, по состоянию на 26 декабря, зафиксировали 78 человек, которые получили телесные повреждения.

Напомним, ранее сообщалось о 25 пострадавших.

По словам Кошевого, число пострадавших может возрасти, пока продолжается планомерное обследование заключенных, некоторые пострадавшие обращаются по нескольку раз и получают помощь.

«Процесс фиксации избиения заключенных продолжался и продолжается, это далеко не всегда новые телесные повреждения, большинство случаев касается событий 16-18 декабря, когда была спецоперация в СИЗО. Сейчас есть 98 обращений от 78 человек. 25 лицам, у которых были явные повреждения, сразу оказана помощь. В дальнейшем количество пострадавших росло по мере обследования медицинским работником», - сказал он.

Кошевой добавил, что несколько дней тому назад был зафиксирован еще случай применения физической силы к заключенным, который напрямую не связан с бунтом и имел место 23-24 декабря.

«В одной из камер зафиксировали, что к четырем лицам применили физическую силу. Этот инцидент задокументирован, мы вызвали следственно-оперативную группу. У четырех пострадавших есть ссадины от дубинок в области спины, поясницы и ног. По данному факту будет продолжаться досудебное расследование», - отметил Кошевой.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация в СИЗО контролируется. В пресс-службе прокуратуры в Кировоградской области сообщили, что открыто уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий во время обысков в СИЗО и в рамках этого производства проверены факты избиения заключенных.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Кропивницком следственном изоляторе заключенные подняли бунт. Также один из них нанес телесные повреждения штатном психологу. Региональный представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Кошевой после поездки в СИЗО заявил, что ситуация контролируется администрацией. Впоследствии стало известно о 25 травмированных заключенных.

В связи с бунтом в учреждении ввели особый режим. Прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное производство по факту служебной халатности со стороны администрации Кропивницкого СИЗО, нанесшей значительный материальный ущерб (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками государственной уголовно-исполнительной службы выявили тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов - более 100 литров водки, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона, ключи от камерных дверей, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, а также устройства для переброски запрещенных предметов, дрожжи и закваску для самогоноварения, колюще-режущий и рабочий инструмент, наркотические средства.