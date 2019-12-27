В Одессе на аттракционе произошло страшное ЧП с ребенком
14:08, 27 декабря 2019Происшествия
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Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Мальчик травмировался на аттракционе
26 декабря вечером в одном из детских развлекательных центров Одессы на Люстдорфской дороге 12-летний мальчик упал с батута.
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Подросток был госпитализирован в больницу с компрессионными переломами позвонков, о чем ему сообщила его мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 24 сентября в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина.
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