В Одессе на аттракционе произошло страшное ЧП с ребенком

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

26 декабря вечером в одном из детских развлекательных центров Одессы на Люстдорфской дороге 12-летний мальчик упал с батута.

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Подросток был госпитализирован в больницу с компрессионными переломами позвонков, о чем ему сообщила его мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 сентября в одесском парке Аркадия с аттракциона упала кабина.