Не довезли до больницы: в Николаеве 49-летний мужчина умер после ссоры с коллегой на сессии облсовета

Во время сессии между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт, в результате которого у мужчины остановилось сердце.

Сегодня, 26 декабря, во время проведения сессии Николаевского областного совета между двумя представителями ОТГ возник словесный конфликт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате один из конфликтующих решил написать заявление в полицию и предоставить видеозапись оскорблений со стороны оппонента. Они прибыли в отделение полиции - один с намерением написания заявления, второй участник ссоры - предоставлять объяснения.

«В холле Центрального отдела полиции 49-летний мужчина, на которого жаловался заявитель, указал на ухудшение самочувствия. Ему вызвали «скорую», однако по дороге в больницу он скончался», - говорится в сообщении.

Точную причину смерти гражданина будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно известно, что несколько лет мужчина находился на учете у врача-кардиолога в связи с заболеванием сердца. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.