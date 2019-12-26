Женщину-военнослужащую в Одесской области избила повар-контрактник

Пока что подозреваемая в избиении от служебных обязанностей не отстранена.

В Одесской области военнослужащую Наталью Кулиш избила повар-контрактник Вера Загороднюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе сообщил журналистам первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

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По его словам, между женщинами-военнослужащими имел место факт «неуставных взаимоотношений», что привело к травмам Кулиш, которая в настоящее время проходит лечение в отделение челюстно-лицевой хирургии Военно-медицинского клинического центра Южного региона Украины (Одесса).

По данным замминистра, инцидент имел место 14 декабря, а руководству потерпевшая об этом сообщила 19 декабря – попросила разрешения обратиться за соответствующей медицинской помощью. На лечение в стационар женщина поступила 21 декабря.

Руснак отметил, что сейчас с потерпевшей общаются сотрудники НАБУ и военной службы правопорядка.

При этом, он не стал комментировать заявление потерпевшей о коррупции в военной части, из-за чего, по ее словам, и произошел конфликт.

Повар-контрактник Загороднюк от служебных обязанностей не отстранена.

«Сейчас проводится расследование. По его результатам будут приняты все правовые решения», - сказал Руснак.

Он подчеркнул, что решения, связанные со службой всех участников конфликта, будут приняты Военным оперативным командованием «Юг» по результатам служебного расследования.

«Женщины – новая категория военнослужащих для нас. Нам нужно работать в направлении изучения поведения женщин в этих условиях (на службе – УНИАН)», - заявил Руснак.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Одесской области на территории одной из воинских частей избита женщина-военнослужащая.

Журналистам потерпевшая Наталья Кулиш заявила, что ее избили сослуживцы из-за протестов против действий руководства. В результате избиения женщина получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба, другие травмы. Сейчас она проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса).

Кулиш служит в воинской части А-3438 в поселке Красноселка Лиманского района.

По ее словам, причиной конфликта стал ее открытый протест против действий руководства, представители которого, как она утверждает, без документального оформления организовали вывоз продуктов питания из части.

Также женщина заявила, что военнослужащих принуждают (в частности, ее, хотя у нее другая специализация – повар) проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов.

По факту избиения военнослужащей открыто уголовное производство по ч. 2. ст. 406 УКУ.