Избиение военнослужащей в Одессе: полиция открыла дело

Кроме того, начато служебное расследование в военной части, где произошло избиение.

По факту избиения сослуживцами Натальи Кулиш – военнослужащей воинской части А3438, которая дислоцируется в населенном пункте Красноселка Лиманского района Одесской области, открыто уголовное производство.

Об этом УНИАН сообщил представитель Государственного бюро расследований.

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Отмечается, что по факту случившегося военная прокуратура Южного региона Украины открыла уголовное производство по ч. 2. ст. 406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, выразившееся в нанесении побоев или совершении иного насилия, если оно совершено в отношении нескольких лиц или причинило легкие или средней тяжести телесные повреждения, а также имеющее характер издевательства или глумления над военнослужащим) Уголовного кодекса Украины.

Предполагается, что расследование будут проводить сотрудники ГБР.

В пресс-службе оперативного командования «Юг» заявили о начале служебного расследования.

«По факту возможного применения физического воздействия и превышения служебных полномочий со стороны должностных лиц одной из воинских частей оперативного командования «Юг» к военнослужащему этой же воинской части Натальи Кулиш назначено и проводится служебное расследование», - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, по результатам служебного расследования будет дана правовая оценка инцидента.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в Одесской области на территории одной из воинских частей избита женщина-военнослужащая.

Журналистам потерпевшая Наталья Кулиш заявила, что ее избили сослуживцы за протесты против действий руководства. Сейчас она проходит лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (Одесса). В результате избиения женщина получила сотрясение головного мозга, у нее выбиты два передних зуба, другие травмы.

Кулиш служит в воинской части А-3438 в поселке Красноселка Лиманского района.

По ее словам, причиной конфликта стал ее открытый протест против действий руководства, представители которого, как она утверждает, без документального оформления организовали вывоз продуктов питания из части.

Также женщина заявила, что военнослужащих принуждают (в частности, ее, хотя у нее другая специализация) проводить в части ремонтные работы без соответствующих официальных приказов.