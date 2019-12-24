На Полтавщине две девочки напились до потери сознания
17:21, 24 декабря 2019Происшествия
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Полицейские быстро предоставили девушкам домедицинскую помощь и вызвали скорую.
Предварительный диагноз - алкогольная интоксикация / фото: пресс-служба полиции
В Полтавской области две девочки напились до потери сознания.
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Об этом сообщает патрульная полиция Кременчуга на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Около 13:00 патрулируя улицу Вадима Пугачева, инспекторы полиции заметили двух девушек, которые лежали без сознания посреди дороги. Полицейские быстро оказали им домедицинскую помощь и вызвали скорую.
Предварительный диагноз - алкогольная интоксикация. Сейчас жизни и здоровью девушек ничего не угрожает.
фото: пресс-служба полиции
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