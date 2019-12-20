В Харькове "накрыли" два подпольных казино, работу которых "крышевали" правоохранители

Двое харьковчан организовали нелегальные игорные заведения в помещениях популярных ночных клубов города.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли незаконную деятельность двух подпольных казино.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что двое местных жителей, вопреки украинскому законодательству, организовали нелегальные игорные заведения в помещениях популярных ночных клубов города. Обязательный «членский» вклад с каждого посетителя составлял 200 долларов.

Кроме того, оперативники спецслужбы установили, что беспроблемному функционированию нелегального бизнеса способствовали должностные лица правоохранительных и фискальных органов.

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«В рамках ранее открытого уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) правоохранители задокументировали противоправную деятельность организаторов и их «кришевателей», - говорится в сообщении.

Во время обысков в подпольных казино были изъяты рулетки, игровые столы и автоматы, фишки, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

Разоблачение злоумышленников происходило совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований в Полтаве под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.