В Днепре в результате пожара в многоэтажке погиб пенсионер

Вероятной причиной возникновения возгорания могла стать неисправная проводка.

В среду, 18 декабря, в результате пожара в квартире в многоэтажном доме погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент произошел в доме на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20.

Известно, что пожар начался на 6-м этаже, примерно в 6:10. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправная проводка.

На месте работали спасатели, полицейские и медики. Пожар локализовали за полчаса, однако огонь сильно повредил жилье. Сохранить жизнь пожилому мужчине не удалось: врачи констатировали его смерть, а на место происшествия вызвали судмедэксперта.

Следователи опрашивают жителей дома и ищут свидетелей. Все обстоятельства аварии выяснят правоохранители.

Как сообщал УНИАН, ночью 17 декабря в Павлограде Днепропетровской области произошел масштабный пожар – горел ресторан.