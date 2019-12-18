В Днепре в результате пожара в многоэтажке погиб пенсионер
В среду, 18 декабря, в результате пожара в квартире в многоэтажном доме погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщает "Информатор".
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Инцидент произошел в доме на проспекте Дмитрия Яворницкого, 20.
Известно, что пожар начался на 6-м этаже, примерно в 6:10. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправная проводка.
На месте работали спасатели, полицейские и медики. Пожар локализовали за полчаса, однако огонь сильно повредил жилье. Сохранить жизнь пожилому мужчине не удалось: врачи констатировали его смерть, а на место происшествия вызвали судмедэксперта.
Следователи опрашивают жителей дома и ищут свидетелей. Все обстоятельства аварии выяснят правоохранители.
Как сообщал УНИАН, ночью 17 декабря в Павлограде Днепропетровской области произошел масштабный пожар – горел ресторан.