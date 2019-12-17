В Сумской области поезд протаранил грузовик, который пытался проскочить на «красный» (фото)

По предварительным данным, водитель грузовика был трезвым.

В городе Глухов Сумской области на железнодорожном переезде поезд протаранил грузовой автомобиль, водитель которого пытался проскочить на запрещенный сигнал светофора.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 17 декабря, около 13.00 на улице профессора Белявского на регулируемом железнодорожном переезде, который не охраняется.

Согласно сообщению, водитель автомобиля ТАТА, перевозивший строительные материалы (плиты ДВП), начал двигаться через переезд на красный сигнал светофора в то время, когда к переезду приближался грузовой поезд.

«В результате произошло столкновение. Грузовик отбросило с путей метров на десять, при этом он снес электроопору, где и остановился. Автомобиль получил значительные механические повреждения. Также пострадали водитель и пассажир, которые находились в кабине, они госпитализированы», – говорится в сообщении.

Оба пострадавших получили сотрясение мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ушибы. Кроме того, у пассажира, на сторону которого пришелся удар поезда, диагностирован перелом бедра.

По предварительным данным, водитель грузовика был трезвым.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, что повлекло пострадавшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте ДТП проводятся следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства происшествия выясняются.