В СБУ заявили о ликвидации канала наркотрафика из Южной Америки

Участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию.

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении почтового канала контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, участники международной преступной группировки осуществляли контрабанду оптовых партий наркотиков транзитом через территорию Украины в Россию.

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В столице правоохранители задержали нескольких граждан Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и дальнейшую пересылку наркотиков за границу. Среди задержанных - организатор контрабанды на территории Украины.

«Во время обысков у злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика. Кроме того, у фигурантов дела изъято 6 килограммов особо опасного психотропного вещества - гармалин», - говорится в сообщении.

Правоохранители решают по поводу уведомления задержанным о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для разоблачения и задержания остальных соучастников преступления на территории Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в южных областях Украины две нарколаборатории по производству психотропов.