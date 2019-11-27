На юге Украины разоблачили две нарколаборатории с миллионными оборотами

Злоумышленники заказывали прекурсоры для производства психотропов в интернете и распространяли «товар» через дилеров, «закладки» и почту.

Правоохранители разоблачили в южных областях Украины две нарколаборатории по производству психотропов.

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Как сообщается на сайте СБУ, в Запорожье четверо местных жителей организовали наркобизнес по производству и сбыту метамфетамина. Лаборатория действовала в квартире одного из участников группы. Прекурсоры для производства заказывали в сети. Оптовые партии «товара» торговцы поставляли дилерам.

«По предварительной информации, ежемесячно с «конвейера» нарколаборатории «сходило» до двух килограммов психотропного вещества на сумму свыше миллиона гривень по расценкам " черного рынка», – говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли готовый «товар», оборудование для его изготовления, большое количество прекурсоров и черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафике. Ведется следствие.

СБ также сообщает о разоблачении нарколаборатории с миллионным оборотом на Николаевщине. Производство злоумышленники оборудовали в частном доме в одном из населенных пунктов Новобугского района.

Компоненты для производства психотропов дельцы заказывали через Интернет за границей и в Украине. Товар сбывали лично через так называемые «закладки», с помощью мессенджера. Товар также отправляли дилерам по почте в Одесскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Злоумышленники также обустроили несколько теплиц с коноплей в этом же районе. Денежные средства за товар дельцы получали на специально открытые банковские счета.

Правоохранители изъяли у преступников полтора килограмма разных психотропов, килограмм марихуаны, оборудование для изготовления наркотиков, огнестрельное и холодное оружие, средства связи, деньги, полученные от наркозбыта в эквиваленте 250 тысяч гривень, и еще более 500 тысяч гривень на банковских счетах. Сейчас пятерым николаевцам сообщили о подозрении.

Накануне сообщалось, что правоохранители в ходе масштабной спецоперации задержали 20 участников межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв наркотиков на 25 млн грн.

Задержаны двое организаторов, жителей Львовской области, один из них – действующий депутат объединенной территориальной общины, и 18 участников преступной группы. Ранее по этому делу правоохранители Беларуси задержали еще двух участников преступной организации.