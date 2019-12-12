В трагическом пожаре в Одессе может быть виновен широкий круг людей – эксперт

По мнению эксперта, этот круг может начинаться от руководителей предприятия и заканчиваться должностными лицами государства.

В трагическом пожаре в одесском колледже виновен очень широкий круг людей.

Об этом заявил эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко, передает «Обозреватель», комментируя последствия пожара в одесском колледже и есть ли возможность справедливого наказания всех виновных.

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"Это сложный вопрос, поскольку реально виновными в этой трагедии является достаточно широкий круг людей, начиная от руководителей предприятия и заканчивая должностными лицами государства. До ужасного состояния пожарной безопасности приводит в первую очередь выделение средств на восстановление систем противопожарной защиты, а уже потом нежелание руководителей и формальный подход, в том числе. Если брать во внимание зарубежную практику, то там ежемесячно, ежеквартально проводятся мероприятия и обучения по пожарной безопасности", – заявил Асауленко.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В этом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

Уже подтверждена гибель в результате пожара 13 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

10 декабря директору колледжа Любови Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).