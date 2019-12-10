Во Львове пьяный СБУшник разъезжал на BMW: начато расследование

В случае подтверждения нарушения его могут уволить из органов.

Во вторник, 10 декабря, патрульная полиция Львова остановила работника Службы безопасности Украины за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Читайте такжеВ Броварах пьяный водитель "Фольксвагена" влетел в дерево: один человек в коме (фото)Об этом сообщили в пресс-центре Управления СБУ во Львовской области.

Отмечается, что по данному факту в СБУ начали служебное расследование. В случае подтверждения нарушения со стороны сотрудника СБУ его могут уволить из органов.

Как передает Zaxid.net, представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий рассказала, что на водителя BMW 528 пожаловался житель города.

«Водитель находился с признаками сильного алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, нечеткое произношение, неустойчивая походка. 36-летний водитель отказался давать какие-либо документы на авто и демонстрировал полицейским удостоверение работника одной из служб. От проверки на состояние опьянения он отказался», – сообщила она.

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