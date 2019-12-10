Боец в коме: под Харьковом водитель такси сбил 21-летнего военного и скрылся

Пострадавший военнослужащий находится в реанимации, на искусственной вентиляции легких.

В Харьковской области водитель такси сбил военнослужащего на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Пострадавший боец – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил представитель Информационного агентства Министерства обороны Украины в Харькове Виталий Саранцев, передает "Depo.Харьков".

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Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 8 декабря в Чугуеве.

"Факт действительно есть. Военнослужащего сбили. Он во внеслужебное время в гражданской одежде. Сбил какой-то автомобиль такси, с места скрылся. Сейчас ведется его розыск", – сказал Саранцев.

По его словам, военнослужащему 21 год, он из Полтавской области. В настоящее время проходит военную службу по контракту в одной из воинских частей Чугуевского гарнизона.

После ДТП пострадавшего доставили в Чугуевскую центральную районную больницу, там оказали первичную медицинскую помощь, после чего доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове.

"Он в больнице, в реанимационном отделении. Состояние очень тяжелое. Сейчас он на искусственной вентиляции легких, в коме", – рассказал Саранцев.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.