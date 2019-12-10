ВСУ понесли потери на Донбассе: погибли трое военных

Погибшие украинские воины подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

На протяжении прошлых суток, 9 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Читайте такжеПотери на Донбассе: стало известно имя убитого боевиками украинского военного

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела: дважды неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; возле Березово – из автоматических гранатометов; вблизи Красногоровки – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 3 вражеских обстрела: у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 9 декабря, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по результатам саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нормандская четверка» договорилась о введении бессрочного перемирия на Донбассе, которое должно начаться до конца 2019 года.