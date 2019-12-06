Геращенко: будет проверено, каких противопожарных средств не хватало в горевшем одесском институте

По словам заместителя министра внутренних дел, ежегодно проводится закупка новых средств для противопожарной охраны.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что будет проведена проверка, каких противопожарных средств не хватало в одесском институте, где произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте, отвечая на вопрос о ситуации с приобретением специальных средств для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в контексте ситуации с пожаром в Одессе.

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"У нас произошла большая трагедия в Одессе ... На сегодняшний день спасатели начали разбор завалов, они работают 24 часа в сутки", - сказал Геращенко.

По его словам, ежегодно проводится закупка новых средств для противопожарной охраны.

"Мы проверим, каких именно средств противопожарных не хватало в тот день в этом месте", - заверил представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным - преподавателя колледжа.

Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.