Увеличилось количество госпитализированных в результате пожара в колледже Одессы

Состояние госпитализированных – стабильное.

В больницу в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса госпитализировали еще одну пострадавшую – 15-летнюю студентку.

Об этом сообщает Думская.

В целом, по состоянию на 5 декабря в больницы города попали 29 потерпевших. Состояние госпитализированных – стабильное.

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«В стационарах все больные – стабильные, без ухудшений. Вчера еще одна девочка 15 лет попала в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек», – рассказали в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в центре Одессы произошел пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Утром, 5 декабря, в мэрии Одессы сообщили, что в результате пожара пострадали 27 человек, 16-летняя ученица умерла. По факту пожара возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.