На Житомирщине сгорел рейсовый автобус (фото)

На момент возгорания в транспортном средстве находились 13 пассажиров.

В Житомирской области сгорел рейсовый автобус

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Сообщение о возгорании рейсового автобуса «Мерседес», который двигался по маршруту Мирополь – Житомир, поступило в среду, 4 декабря, в 07:21.

Происшествие случилось на 70-м км автодороги Бердичев - Острог, вблизи села Булдычив Романовского района.

Сначала огонь самостоятельно потушить пытался водитель автобуса, а уже через 5 минут к месту вызова прибыло дежурное отделение пожарных из пгт Мирополь.

В 07:35 пожар был локализован и в 07:45 – ликвидирован. Огнем уничтожен салон и моторный отсек автобуса. На момент возгорания в транспортном средстве находились 13 пассажиров, никто не пострадал.

Предварительная причина пожара – разгерметизация топливной системы транспортного средства. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Как сообщал УНИАН, в Черновицкой области после столкновения двух автомобилей и пожары в одном из них, погибли трое человек, среди них – ребенок.