Под Киевом ученики школы напали друг на друга с газовыми баллончиками: 15 детей получили ожоги

Правоохранители установили, что газовые баллончики «Терен-4» пронесли в школу и распылили ученики 9-го класса.

В одной из школ города Буча под Киевом случилось чрезвычайное происшествие. На перемены между двумя учениками произошел конфликт, который они пытались решить с помощью применения газовых баллончиков.

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15 школьников пострадали, а полицейские эвакуировали детей с третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что газовые баллончики «Терен-4» пронесли в школу и распылили ученики 9-го класса. Между ними возникла словесная перепалка и они не придумали ничего лучше, как распылить едкий газ в помещении школы. Один этаж учебного заведения эвакуировали, а в ходе необдуманного поступка подростков пострадали 15 детей. Их доставили в больницу и диагностировали ожоги глаз. К счастью, не серьезные.

На месте работали медики и следственно-оперативная группа. По факту случившегося открыли производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).