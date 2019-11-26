В Киеве аноним "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал

На вокзале работают взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила «Укрзализныця» у себя на странице в Facebook.

Читайте также"Просто хотел привлечь внимание": СМИ пообщались со знакомыми "минера" моста в Киеве«Сегодня около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители», – говорится в сообщении.

При этом на предприятии добавили, что поезда курсируют по графику: «Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы».

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове «заминировали» все больницы, торговые центры, гостиницы, детсады и дома.