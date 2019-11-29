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"На колени, пятки целуй": в Харькове пьяные школьницы сняли на видео унижение сверстницы

13:06, 29 ноября 2019
Происшествия
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Сверстники обвинили школьницу в воровстве / скриншот

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Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Из видеозаписи можно понять, что пострадавшую школьницу ее сверстники обвинили в воровстве.

Одна из школьниц бьет руками и ногами девочку, спрашивая, будет ли она и дальше воровать. После этого к ней подключаются другие. Несовершеннолетние требуют от девочки извинений и заставляют стать на колени.

После инцидента организатор избиения сообщила о драке в Instagram и призвала подписчиков посмотреть видео.

Как сообщал УНИАН, восьмилетняя ученица Милана новосибирской школы №183 (РФ), которую затравили после отказа матери сдавать деньги на школьное чаепитие, попала в больницу с травмой копчика. Девочку избили школьники

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Теги: #Харьков#буллинг в школе