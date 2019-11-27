В России избили затравленную из-за чаепития школьницу

Девочка рассказала, что ее пнул одноклассник.

Восьмилетняя ученица Милана новосибирской школы №183 (РФ), которую затравили после отказа матери сдавать деньги на школьное чаепитие, попала в больницу с травмой копчика.

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Девочку избили одноклассники, передает "Комсомольская правда". Родители школьницы рассказали, что девочка вернулась домой после занятий и пожаловалась, что ей больно сидеть. Она также рассказала, что ее пнул одноклассник.

Врачи зафиксировали сильный ушиб копчика, запретили много сидеть и освободили от занятий на неделю.

Мать девочки считает, что мальчика натравила его мать — она дружит с родительницей из комитета, которая, по словам дочери, вывела ее из-за стола во время чаепития.

Ранее в Коломне Московской области России 15-летняя школьница жестоко поиздевалась над двумя семиклассницами.