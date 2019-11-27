СБУ задержала иностранца-контрабандиста, вывозившего в ЕС танковые двигатели (фото)

Во время обысков правоохранители нашли 20 дизельных двигателей и запчасти к ним.

Контрразведчики и следователи Службы безопасности разоблачили незаконный вывоз из Украины в страны Евросоюза двигателей, которые используются для комплектования боевых бронемашин, состоящих на вооружении украинских Вооруженных сил.

Читайте такжеВоенные продавали похищенные детали для истребителей Миг-29 – СБУ (фото)Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 21 ноября правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти за пределы Украины дизельный двигатель марки УТД20С1.

«Во время дальнейших следственных действий по адресу коммерческой структуры (связанной с фигурантами уголовного производства) выявлено 20 дизельных двигателей марки УТД20, которые, по оперативной информации, готовились к вывозу за границу. Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения», – говорится в сообщении.

У злоумышленников также обнаружили 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей.

В настоящее время проводятся следственные действия в уголовном производстве по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 и 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ задержала контрабандистов, которые поставляли детали для боевых самолетов Минобороны России.