В Ривненской области будут судить хозяина "дома с ловушками", в котором погибли его внуки

Мужчина расставлял в доме самодельные устройства со взрывчаткой, на которые вместо воров наткнулись двое детей.

В Ривненской области завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, обвиняемого в гибели в июле этого года двух его малолетних внуков от взрыва самодельного устройства, которое мужчина собрал и установил дома в сейфе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области, по результатам досудебного расследования прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего жителя Ривненской области, который обвиняется в умышленном убийстве двух малолетних детей, незаконном обращении с боеприпасами и незаконном изготовлении взрывных устройств (пп. 1, 2, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 УК Украины).

В ходе расследования установлено, что мужчина незаконно изготовил самодельные взрывные устройства, используя ранее найдены минометные мины, которые разместил в качестве ловушек для воров в металлических шкафах в подсобном помещении собственного домохозяйства.

В июле в результате взрыва одного из самодельных взрывных устройств, двое малолетних детей получили смертельные телесные повреждения.

Кроме того, во дворе обвиняемого было обнаружено значительное количество других боеприпасов, взрывных устройств и веществ, которые последний собирал на бывшем военном полигоне "Буща" между селами Смыга и Переросля и затем разбирал на металлолом.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, внуки мужчины, пришли к дедушке в гости, но его не было дома.

По предварительной информации, дети открыли металлический ящик, находившийся в летней кухне, и в тот же момент прогремел взрыв.

Известно, что мужчина любил собирать металлолом, а также ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. В домохозяйстве были обнаружены еще три взрывных предмета в разных помещениях.