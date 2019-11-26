В оккупированном Севастополе мужчина семь лет насиловал трех дочерей

Мужчина с 2000 года систематически избивал жену и детей.

В оккупированном Севастополе мужчина в течение семи лет насиловал своих трех несовершеннолетних дочерей.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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Следствие установило, что 46-летний житель Гагаринского района Севастополя с 2000 года систематически избивал жену и детей. А с 2011 по август 2018-го мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности своих дочерей 1999-го, 2002-го и 2009 годов рождения.

Когда же старшая дочь решила уйти из дома и жить самостоятельно, он пригрозил ей расправой. После этого девушка сообщили полиции обо всех преступлениях против нее и ее семьи. Факты подтвердились.

Установлено, что на учете в органах опеки и попечительства и полиции семья не состояла, сама женщина, запуганная мужем, в правоохранительные органы не обращалась.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на один год. Также осужденный лишен права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, сроком на 15 лет.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят следственные действия в помещении агентства безопасности «Центр», сотрудники которого могут быть причастны к издевательствам над детьми в коммунальном Центре социально-психологической реабилитации детей (бывший приют «Свитанок»).