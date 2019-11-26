В Одесской области мужчина-инвалид зарезал младшего брата из-за пульта от телевизора

Трагическая ссора между родственниками произошла в селе Каменское Арцизского района области.

В селе Каменское Арцизского района Одесской области задержан мужчина-инвалид по подозрению в убийстве своего младшего брата.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, преступление было совершено в Арцизском районе в конце прошлой недели.

Как отмечается, во время совместного распития алкогольных напитков между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой 46-летний мужчина ударил своего младшего брата ножом в сердце.

От полученной травмы 41-летний потерпевший скончался на месте.

Полицейским злоумышленник пояснил, что схватился за нож, не поделив с братом пульт от телевизора.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан (в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса), ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как уточнили УНИАН в региональном главке Нацполиции, убийство произошло в частном доме села Каменское, где проживают оба брата.

Об убийстве в полицию сообщили соседи. По прибытию на место преступления, правоохранители обнаружили убитого мужчину на полу в кухне.

Подозреваемый является инвалидом (без ноги), передвигается, в основном, на костылях и в инвалидной коляске.