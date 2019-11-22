В Одессе госпитализированы два моряка с потерпевшего крушение танкера "Делфи"

Во время заседания региональному главку Нацполиции дана рекомендация начать расследование по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В Одессе госпитализированы двое моряков с потерпевшего крушение танкера «Делфи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе совещания, состоявшегося вечером в Одесской областной государственной администрации.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения ОГА Игоря Гинжула, двое из троих спасенных моряков госпитализированы, третий отказался проходить лечение в стационаре. Чиновник отметил, что госпитализированы 59-летний капитан – житель Одессы. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Диагноз - общее переохлаждение. Также в больнице находится 39-летний механик - житель Херсона, у которого общее переохлаждение и острый трахеобронхит.

Читайте такжеСодержание нефтепродуктов на месте аварии танкера в Одессе превышено в 53 раза

В то же время 22-летний матрос - житель города Измаила Одесской области - от госпитализации отказался, сделав соответствующее письменное заявление.

Кроме того, во время заседания региональному главку Нацполиции дана рекомендация начать расследование по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Южному региональному управлению Госпогранслужбы поручено проверить законность пребывания танкера и экипажа судна в территориальных водах Украины.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.).

Позднее его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным госпредприятия «Администрация морских портов Украины», этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза.

Как отметили в Одесской ОГА, это так называемое «серое» судно, без должной регистрации.

Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодные условий. Позже водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. И.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил, что на месте происшествия зафиксировано значительное загрязнение побережья - установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.