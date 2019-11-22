В Херсоне разоблачили распространителя детской порнографии

Источник получения подозреваемым контента, который он продавал, пока не разглашается.

В Херсоне полицейские разоблачили 34-летнего мужчину, который распространял детскую порнографию через Интернет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Виталий Байдаров, распространителя детской порнографии разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступности и провели по месту его жительства обыск вместе с работниками Днепровского отделения полиции Херсона.

«Этот мужчина – работник одного из частных предприятий. Видео с детской порнографией он распространял через файлообменники, зарегистрированные за границей. Источник получения подозреваемым контента, который он продавал, пока не разглашается в интересах следствия», - сказал Байдаров.

Начальник киберполиции Херсонской области Богдан Палисика добавил, что в квартире подозреваемого полицейские изъяли компьютерную технику и электронные носители информации, непосредственно с которых осуществлялось распространение противоправного контента.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Следственные действия продолжаются.