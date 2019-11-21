Задержанного в Киеве киберпреступника экстрадировали в США по упрощенной процедуре

В ГПУ отметили, что это была первая экстрадиция из Украины в Америку в упрощенном порядке.

Генеральная прокуратура Украины впервые по упрощенной процедуре экстрадировала подозреваемого в киберпреступлениях иностранца в Соединенные Штаты Америки.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в результате сотрудничества с Федеральным бюро расследований США Генпрокуратура завершила процедуру экстрадиции гражданина Литовской Республики в США.

Читайте такжеБеспрепятственно ушел: появилось видео побега израильского наркобарона Сильвера вот СБУ (видео)Отмечается, что указанное лицо разыскивалось длительное время американскими правоохранителями по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и было задержано в результате спецоперации органами Нацполиции в октябре этого года на территории Украины.

«Генеральной прокуратурой Украины принято решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня он фактически передан компетентным органам этой страны. Данный пример сотрудничества является уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке», – говорится в сообщении.

Как ранее УНИАН сообщал, мужчину задержали в одном из самых дорогих отелей Киева. Его подозревают в похищении 6 миллионов долларов со счетов американских финансовых учреждений.