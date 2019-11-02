На Николаевщине задержали вооруженную банду, причастную к похищению людей (фото, видео)

Четверо задержанных избивали и держали в заложниках мужчин.

В Вознесенске Николаевской области полиция, совместно с СБУ, КОРДом и «Альфой» провели спецоперацию по задержанию четырех человек, причастных к похищению и избиению людей.

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Во время обысков правоохранители изъяли более сотни патронов к разному оружию, три пистолета и ножи, а также наркотики.

Задержанным 25, 41, 47 и 49 лет. Они избивали мужчин и держали их в заложниках. Также их подозревают в угоне грузового автомобиля.

«Двое из подозреваемых – ранее судимые жители Николаева, еще двое – жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности», – отметили в полиции.

Группировку возглавлял 49-летний житель Николаева, который «является известной личностью в криминальных кругах».

Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре мужчина с сообщниками похитил, избил и выбросил своего знакомого.