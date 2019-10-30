Подорвал авто: во Львове задержали подозреваемого в попытке убийства (фото)

Во время вручения подозрения львовянин сбежал, но ненадолго.

Во Львове правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, по подозрению в подрыве автомобиля бизнесмена 15 мая текущего года.

Читайте такжеГрабители-неудачники: в Киеве с помощью взрывчатки попытались обокрасть банкоматОб этом сообщает прокуратура Львовской области.

Отмечается, что 29 октября во время вручения подозрения мужчина сбежал, но ненадолго. Задержали его в тот же день.

Задержанному инкриминируют совершение покушения на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом. Его грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

На данный момент суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове в автомобиле бизнесмена сработало взрывное устройство.