цей матеріал доступний українською

Подорвал авто: во Львове задержали подозреваемого в попытке убийства (фото)

16:22, 30 октября 2019
Происшествия
34 0
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет / lviv.gp.gov.ua

Читайте такжеГрабители-неудачники: в Киеве с помощью взрывчатки попытались обокрасть банкоматОб этом сообщает прокуратура Львовской области.

Отмечается, что 29 октября во время вручения подозрения мужчина сбежал, но ненадолго. Задержали его в тот же день.

Задержанному инкриминируют совершение покушения на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом. Его грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

На данный момент суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове в автомобиле бизнесмена сработало взрывное устройство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#покушениепогода во Львове