Подорвал авто: во Львове задержали подозреваемого в попытке убийства (фото)
16:22, 30 октября 2019Происшествия
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Во время вручения подозрения львовянин сбежал, но ненадолго.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет / lviv.gp.gov.ua
Во Львове правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, по подозрению в подрыве автомобиля бизнесмена 15 мая текущего года.
Читайте такжеГрабители-неудачники: в Киеве с помощью взрывчатки попытались обокрасть банкоматОб этом сообщает прокуратура Львовской области.
Отмечается, что 29 октября во время вручения подозрения мужчина сбежал, но ненадолго. Задержали его в тот же день.
Задержанному инкриминируют совершение покушения на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом. Его грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
На данный момент суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее УНИАН сообщал, как во Львове в автомобиле бизнесмена сработало взрывное устройство.
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