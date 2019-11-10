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На Киевщине в результате ДТП погибли трое человек, шестеро госпитализированы

23:57, 10 ноября 2019
Происшествия
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ДТП произошло в воскресенье около 16:15 / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте ГСЧС Украины, ДТП произошло в воскресенье, 10 ноября, около 16:15 в с. Здвижевка Бородянского района.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека (в том числе двое детей 2007 и 2009 годов рождения), шестеро - госпитализированы в больницу, говорится в сообщении.

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Теги: #ДТП#Киевщинапогода в Киеве