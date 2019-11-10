В Киеве задержали женщину, заказавшую убийство любовницы мужа за $10 тысяч

В ходе проведения спецоперации разоблачили и задержали заказчицу преступления.

В Киеве женщина заказала убийство любовницы мужа за 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте такжеПокушение на убийство: полиция объявила подозрение киевлянину, который открыл стрельбу в доме

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Исполнителю убийства она передала данные жертвы и средства в сумме почти четырех тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме свыше шести тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в Киеве пьяная женщина за рулем Volkswagen протаранила все на своем пути, а свои маневры объясняла малым водительским опытом.